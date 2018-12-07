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07 декабря 2018 года 19:34

Рынок акций РФ завершил неделю ростом на фоне раллирующей нефти после решений ОПЕК+, "ЛУКОЙЛ" обновил максимум

Москва. 7 декабря. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за раллировавшей нефтью на новостях о решении стран ОПЕК+ сократить добычу с 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), а также на фоне подъема мировых площадок; акции "ЛУКОЙЛа" обновили исторический максимум.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2431,29 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1157,94 пункта (+2,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,2%.

Доллар упал до 66,16 рубля (-0,71 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,6-2,8%, доллар подешевел на 0,79 рубля.

Акции "ЛУКОЙЛа" выросли в пятницу до 5266,5 рубля (+2%), максимум сделок в течение сессии составил 5321,5 рубля; объеме торгов бумагами НК достиг 7,715 млрд рублей.

Также подорожали рублевые акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%).

Просели бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-2,2%, до 237 рублей), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,5%).

Акции МТС упали после известий, что АФК "Система" готова подумать о снижении дивидендов МТС, если компании понадобятся средства урегулирование "узбекского" дела.

Как сообщил в пятницу владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков, корпорация, которая является контролирующим акционером ПАО "МТС", готова подумать о сокращении размера дивидендов оператора в случае, если ему потребуются существенные средства на урегулирование претензий по итогам расследования деятельности в Узбекистане. "Если придется, то будем думать", - сказал В.Евтушенков, отвечая на соответствующий вопрос.

В пятницу "Магнит" (MOEX: MGNT) (+0,5%, до 3719 рублей) сообщил, что акционеры одобрили выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2018 года в размере 137,38 рубля на акцию (общая сумма выплат - 14 млрд рублей). Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 21 декабря. Чистая прибыль ритейлера "Магнит" по итогам 9 месяцев снизилась на 8,3%, до 25,4 млрд рублей.

В пятницу в Азии индексы подросли (Япония выросла на 0,8%, Китай вышел в "плюс" на 0,03%), плюсует Европа (DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,3-1,8%), но проседает Америка (индекс S&P 500 теряет 0,6%).

Вышедшая в пятницу статистика по рынку труда США говорит в пользу неизменности ставки ФРС: число рабочих мест в стране в ноябре выросло на 155 тыс. при прогнозах роста на 200 тыс., а безработица осталась на уровне 3,7%, как и ожидалось. Статистика вызвала ослабление доллара, что поддержало нефтяные котировки.

Агентство Bloomberg сообщило вечером в пятницу со ссылкой на участников заседания картеля, что страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на уровне 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Из этого объема порядка 800 тыс. б/с придется на страны ОПЕК и 400 тыс. б/с на страны, не входящие в ОПЕК. До этого рассматривался вариант сокращения добычи нефти на 1 млн б/с.

При этом Иран, Венесуэла и Ливия получили освобождение от сделки ОПЕК+. По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, страны ОПЕК и не-ОПЕК планируют подписать хартию о взаимодействии в первом квартале 2019 года.

В итоге стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК подскочила до $63,19 за баррель (+5,2% и -2,4% в четверг), январская цена WTI - до $53,71 за баррель (+4,3% и -2,7% накануне).

Как отмечают аналитики ИК "Велес Капитал", рынок акций завершил неделю ростом вслед за нефтью. Основным событием, повлиявшим на ход торгов, оказалась договоренность стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти на 1,2 млн б/с, из которых 400 тыс. б/с приходится на страны, не входящие в картель (в том числе и Россия). Таким образом, каждая из стран должна сократить добычу нефти примерно на 3%. Котировки Brent отреагировали крайне позитивно на новость, что подогрело спрос на российские акции.

По словам старшего аналитика УК "Райффайзен капитал" Софии Кирсановой, помимо роста нефти драйвером оптимизма инвесторов выступили комментарии представителей ФРС США в преддверии очередного декабрьского заседания. Так, глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик отметил, что ставки уже очень близки к тому нейтральному уровню, который необходим для сбалансированного экономического роста, хотя недавние комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла свидетельствовали об обратном. В то же время, его высокая положительная оценка состояния экономики США стала для рынка не менее воодушевляющей, поскольку в текущих условиях неясно, что для инвесторов страшнее: ужесточение денежной политики ФРС или замедление как мировой экономики, так и США.

Итоги переговоров стран-участников соглашения ОПЕК+ позволят экспертам спрогнозировать объем предложения нефти, от чего и сформируется цена Brent на среднесрочную перспективу, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, с утра не было уверенности в том, что страны ОПЕК+ смогут договориться о значимом сокращении добычи. Однако затем поступили новости, что Россия предложила снижение производства со своей стороны на 200 тыс. б/с (ранее планировалось сокращать на 140 тыс. б/с) при условии более значимого решения ОПЕК. Сбербанк сообщил о том, что прибыль по РСБУ выросла за 11 месяцев на 21,6%, до 758,858 млрд рублей. Темпы роста прибыли остаются высокими, и планы менеджмента по достижению прибыли в 1 трлн рублей к концу 2019 года остаются реальными.

Подешевели расписки "Ленты" на фоне известий, что JPMorgan снизил рекомендацию по GDR "Ленты" до "продавать" и целевую цену с $5,2 до $3,4. В целом это означает, что крупные инвесторы также меняют свой взгляд на сектор, где уже не ожидается бурного роста, но актуализируется вопрос возврата инвестиций.

В Европе давление на немецкий индекс DAX оказала статистика о промпроизводстве в Германии, которое в октябре снизилось на 0,5% при ожиданиях роста на 0,3%. Вторая оценка ВВП еврозоны показала рост единой экономики в третьем квартале всего на 1,6% при ожиданиях 1,7%.

По словам операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, как и ожидалось, на переговорах ОПЕК+ сторонам удалось согласовать позиции, однако высока вероятность, что итоговые решения удовлетворят инвесторов не в полной мере. Нефть, а вместе с ней и российская валюта, смогут извлечь из ситуации лишь ограниченный позитив.

Основной угрозой для позиций рубля по-прежнему остается геополитика. Киев пытается нагнетать обстановку в Черном море, что не находит поддержки в Европе. В то же время грозные заявления регулярно раздаются из США: по некоторым данным, американские моряки планируют увеличить свое присутствие вблизи российских морских границ. Наконец, риск введения новых антироссийских санкций продолжает нервировать участников рынка, хоть и не имеет пока конкретных очертаний.

По словам аналитика компании "БКС брокер" Анастасии Поповой, поскольку базовый сценарий при переговорах ОПЕК+ предполагал сокращение суммарной добычи нефти на 1 млн б/с, то итоговое решение вызвало позитивную реакцию рынка.

Ближайшим уровнем сопротивления для индекса МосБиржи выступает диапазон 2445-2455 пунктов, который является последним рубежом, отделяющим рынок от движения к новым историческим максимумам. Ближайшей поддержкой выступает уровень 2380 пунктов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+4,3%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+3,6% и +13,8% "префы"), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,5%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+3%).

Подешевели бумаги ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-19,6% и -15,5% "префы"), ГДР "Ленты" (-7,7%, до 219,7 рубля), акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-5%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (-4,3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 42,554 млрд рублей (из них 12,433 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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