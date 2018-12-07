Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 66.4-67.5 - "Нордеа Банк"

"Рубль сдержанно снижается в основных валютных парах в ходе утренних торгов. Основным фактором, оказывающим давление на российскую валюту, локально выступает неопределенность исхода встречи ОПЕК+. Валюты развивающихся рынков сегодня демонстрируют преимущественно умеренную позитивную динамику в паре с долларом США. Американская валюта накануне ослабила позиции на Forex, после того как ADP опубликовала более слабые данные по рынку труда, чем ожидалось. Однако официальная статистика по рынку труда США, которая будет опубликована сегодня в 16:30 мск, как ожидается, отразит сильные данные, что поддержит доллар. Рубль во второй половине дня будет реагировать на итоги встречи ОПЕК+, которое по нашим оценкам вряд ли даст существенные поводы для оптимизма . Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 66.4-67.5", - считают в "Нордеа Банке".