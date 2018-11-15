BofA-ML больше не ожидает роста цен на нефть до $95, но подъем до $75 считает возможным

Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) больше не ожидает роста нефтяных котировок до $95 за баррель в следующем году, хотя достижение уровня $75 за баррель в первой половине 2019 года считает возможным, говорится в обзоре инвестбанка.

"На рынке нефти произошла одна из самых существенных за последнее время коррекций. Нефтяные "быки", включая нас, капитулировали. Более того, из-за более высоких, чем мы ожидали, объемов предложения нефти мы больше не думаем, что в следующем году цена нефти достигнет $95 за баррель", - говорится в обзоре.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:15 мск подорожали на $0,08 (0,12%) - до $66,20 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,26 (0,46%) - до $55,99 за баррель.

Нефть подешевела с многолетних максимумов, достигнутых в октябре, примерно на четверть на опасениях, что отказ правительства США от полного запрета на экспорт иранской нефти и повышение добычи в ОПЕК и США приведут к избытку топлива на рынке.