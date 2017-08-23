Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 23 августа. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Рост фондового рынка США во вторник стал самым заметным за последние месяцы - для Dow Jones с 25 апреля, для Nasdaq Composite с 28 июня, поскольку после массовой распродажи на прошлой неделе инвесторы ищут новые возможности для вложения средств. Поддержку рынку акций оказали повышающиеся цены на цветные металлы и нефть, а также квартальная отчетность ряда компаний второго эшелона. Индекс Nasdaq, значительный вес в котором имеют акции высокотехнологических и фармацевтических компаний, рос во вторник опережающими темпами после падения в предыдущие три сессии.

Участники рынка продолжают ждать ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, который стартует в этот четверг. В числе прочих в рамках симпозиума в пятницу выступят глава Федрезерва Джанет Йеллен и председатель Европейского центрального банка Марио Драги.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду, однако укрепление иены, снижение цен на металлы, а также заявления президента США Дональда Трампа о судьбе североамериканской зоны свободной торговли сдерживают их подъем. Торги в Гонконге не ведутся из-за тайфуна Хато. Власти города впервые за пять лет объявили о максимальном уровне угрозы. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific слабо меняется в ходе сессии в среду. Японский Nikkei 225 вырос на 0,23%. Южнокорейский KOSPI почти не изменился. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,2%, китайский Shanghai Composite - 0,1%, Shenzhen Composite - 0,3%.

Выступая во вторник в Финиксе, штат Аризона, президент США заявил, что соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), скорее всего, прекратит существование. В минувшие выходные завершился первый раунд переговоров о пересмотре НАФТА. "Думаю, в итоге мы, вероятно, расторгнем НАФТА в какой-то момент", - сказал Д.Трамп.

Вместе с тем цены на нефть слабо снижаются в среду, поскольку данные Американского института нефти (API) показали рост запасов бензина в США, что может стать причиной ослабления спроса на нефть в дальнейшем. Коммерческие запасы бензина выросли на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей, тогда как нефтяные резервы сократились на 3,6 млн баррелей, по оценкам API. Цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась к 9:30 МСК в среду 0,4% - до $51,66 за баррель. Октябрьский контракт на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустился к этому времени на 0,36% - до $47,66 за баррель.

Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК. Аналитики в среднем ожидают, что запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 3,5 млн баррелей, до 463 млн баррелей, бензина - на 1,25 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов не изменились.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла более чем в 2,5 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась уже заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 38,696 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 19,847 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 августа вырос по отношению к предыдущему торговому дню на 0,12% - до 105,68 пункта (в основном за счет заметного роста стоимости облигаций "Внешэкономбанк-001Р-02", вернувшихся на привычные ценовые уровни после падения накануне), а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,14%, поднявшись до 523,28 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Внешэкономбанк-001Р-02" (+2,43%), "Бинбанк БО-05" (+0,6%) и "Газпром капитал БО-05" (+0,37%), а в лидерах снижения - "Сбербанк БО-17" (-0,61%), "РЖД-23" (-0,3%) и "Газпром нефть-04" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "О1 Груп Финанс" (SPV-компания O1 Group) установило ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-02 в размере 11,5% годовых. Облигации объемом 3 млрд рублей были размещены в мае. Ставка 1-го купона ыла установлена в размере 11,75% годовых. Бумаги имеют 40 квартальных купонов.