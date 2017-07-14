На заметный рост цен Brent пока рассчитывать не приходится - "Нордеа Банк"

"Накануне рынок получил очередную порцию оптимистичных сигналов, что позволило Brent закрепиться выше $48/bbl, открывая путь к тесту отметок $49-50. Ежемесячный отчет МЭА и заявления Министра нефти Нигерии стали основными темами последней сессии. Поддержкой от МЭА стал пересмотр оценок спроса на нефть в текущем году (+100 k bbl/d до 98 mn bbl/d), в то же время оптимизм был подпорчен комментариями в отношении темпов балансировки рынка. Что касается заявлений министра нефти Нигерии, то пока нет полной ясности в данном вопросе. На текущий момент рассматривается лишь вопрос об обсуждении присоединения к сделке ОПЕК+. Однако та интенсивность сообщений о Ливии и Нигерии за последнее время дает надежду рынку на то, что эту тему «дожмут». При реализации данного сценария есть резонные основания на переход к отметкам $50+ по Brent. Однако и в этом случае основным раздражителем останутся американские сланцевики. Т.е. на заметный рост цен пока рассчитывать не приходится. Сегодня вечером выйдут данные от Baker Hughes по числу буровых. Краткосрочно Brent $48-49.5", - отмечает "Нордеа Банка" Денис Давыдов.