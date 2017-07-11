Аэрофлот не будет включен в индекс MSCI Russia в рамках августовского пересмотра индексов MSCI - Sberbank CIB

Включение акций "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) в состав индекса MSCI Russia в рамках очередного квартального пересмотра индексов MSCI в августе маловероятно, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

MSCI объявит итоги очередной квартальной ребалансировки индексов в ночь с 10 на 11 августа по московскому времени.

Все изменения вступят в силу 1 сентября.

В то же время, как говорится в обзоре инвестбанка, после роста котировок акций авиаперевозчика, возможно, бумаги "Аэрофлота" смогут попасть в расчетную базу MSCI Russia в ноябре по итогам полугодовой ребалансировки.

"Мы полагаем, что при сохранении текущих котировок бумаги могут быть включены в расчетную базу MSCI Russia уже в ноябре. Даже несмотря на то, что в ближайший четверг бумаги компании начнут торговаться без учета дивидендов, при текущих показателях рыночная капитализация "Аэрофлота" составляет $3,64 млрд, а при оценке коэффициента свободно обращающихся акций в 0,45 скорректированная на FIF рыночная капитализация составит $1,64 млрд. По нашим оценкам, текущий порог для перевода бумаг "Аэрофлота" из индекса MSCI Russia Small-Cap в индекс MSCI Russia Standard равен $3,82 млрд для общей рыночной капитализации и $1,27 млрд - для рыночной капитализации, скорректированной на FIF. Если предположить, что котировки "Аэрофлота" продолжат расти даже более медленными темпами, то компания все равно преодолеет оба пороговых уровня", - пишут эксперты Sberbank Investment Research.

По оценкам аналитиков, если акции "Аэрофлота" в ноябре будут перемещены в индекс MSCI Russia Standard, то приток средств со стороны пассивных фондов в эти бумаги составит около $30-35 млн, что "в 2,3-2,7 раз превышает среднесуточный оборот торгов по данной бумаге за последние 30 дней".