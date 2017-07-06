В скором времени мы станем свидетелями очередного штурма уровня 45,50$/баррель по марке Brent - Оргбанк

После окончания налогового периода с наступлением достаточно неприветливого второго летнего месяца рубль вновь встал на рельсы понижательного тренда, отмечает шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королёв. И, прежде всего, это связано с усилившимся спросом на иностранную валюту со стороны нерезидентов, конвертирующие полученные дивиденды от крупных российских компаний. В этой связи не отстают и российские игроки, почувствовавшие риск некоторого обесценения рубля. Этот процесс, скорее всего, продлится до наступления очередного налогового периода в конце месяца.

"Степень ослабления российской валюты, естественно, будет зависеть и от нефтяного рынка, - указывает эксперт. - Вчера мы увидели ростки окончания мощной повышательной коррекции, длившейся почти 10 рабочих дней. И лишь предварительные данные от API смогли несколько приободрить «быков», отогнав цены по марке Brent от 48 долларовой отметки. Надолго ли? Это мы узнаем сегодня вечером, когда цифры по запасам нефти и нефтепродуктов выйдут от Министерства энергетики США, которые не один раз показывали совсем другую динамику. Но, даже подтвердив предварительные данные, нефтяной рынок будет испытывать понижательный тренд".

Пессимизм исходит от невозможности странами ОПЕК и присоединившимися к ним другими странами, сбалансировать рынок нефти в условиях наращивания добычи в США и Канаде и в странах, не обремененных соглашением ОПЕК+. К тому же в последнее время назревает геополитическая напряженность между странами нефтяного картеля, которая в дальнейшем может помешать стопроцентному выполнению обязательств некоторыми нефтяными странами.

"Так что в скором времени мы станем свидетелями очередного штурма уровня 45,50$/баррель по марке Brent. Что касается рубля, то все идет к тому, что российская валюта еще ослабнет на 3-5%, чтобы вновь обрести привлекательность к операциям «carry trade» со стороны нерезидентов, которые в настоящее время проявляют сдержанность", - резюмирует эксперт Оргбанка.