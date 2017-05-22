Над российским рублем "скапливается все больше туч" - "Аналитика Онлайн"

"Над российским рублем "скапливается все больше туч". Наши финансовые власти уже давно говорили о том, что рубль должен находиться несколько ниже текущих значений. Но когда об этом говорят в столь авторитетном институте как МВФ, это уже наводит на определенные мысли. Действительно, мы сейчас наблюдаем высокий спрос на доллары в России. Причем спрос этот наблюдается со стороны населения и со стороны банков. Скупают валюту и нерезиденты, которые в свое время разогнали нисходящий тренд на валютной паре доллар/рубль, используя российскую валюту для операций carry trade. Сейчас локально рублю оказывает поддержку налоговая неделя. До 25 мая экспортерам предстоит выплатить НДПИ. Также поддержку "деревянному" оказывает растущая нефть. Однако после завершения налоговой недели и в случае, если начнется коррекция на нефтяном рынке, доллар/рубль вновь вернется к отметке в 57 рублей за одну единицу американской валюты. Что же касается наших рекомендаций, то они остаются без изменений. На среднесрочную перспективу диапазон от 56 до 57 рублей за доллар очень хорошо подходит для покупок. Целями могут стать уровни 62-63 рубля", - указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.