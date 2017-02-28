На рынке рублевых корпоративных бондов во вторник не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 28 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американский рынок акций начал неделю сдержанным повышением в ожидании программного выступления президента США Дональда Трампа. Dow Jones Industrial Average поставил рекорд на закрытие торгов уже 12-ю сессию подряд, что совпадает по продолжительности с таким периодом в 1987 году. Однако 30 лет назад Dow Jones за 12 сессий подскочил на 9,2%, а в этом году - всего на 3,9%. S&P 500 также завершил торги на рекордно высокой отметке. Во вторник Д.Трамп выступит в Конгрессе США. Участники рынка рассчитывают на то, что он обнародует подробности запланированной налоговой реформы, реформы здравоохранения, расходов на инфраструктуру.

Кроме того, в понедельник стало известно, что заказы товаров длительного пользования в США в январе выросли на 1,8% вместо ожидавшегося увеличения на 1,6%. Заказы без учета транспортного оборудования неожиданно упали на 0,2%, хотя эксперты ожидали повышения на 0,5%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном поднимаются во вторник, следуя за динамикой американского рынка акций, в ожидании выступления президента США Д.Трампа в Конгрессе. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,14%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, южнокорейский KOSPI - 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,2%.

Японский фондовый рынок поднимается во вторник, несмотря на слабые статданные. Промпроизводство в Японии в январе 2017 года снизилось на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Сокращение промпроизводства было отмечено впервые за шесть месяцев. В то же время розничные продажи в Японии в январе увеличились по итогам третьего месяца подряд. Такая динамика позволяет предположить, что потребительский сектор, долгое время остававшийся в стагнации, начинает оживать, отмечают эксперты. Розничные продажи подскочили на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1% относительно января 2016 года.

В свою очередь цены на нефть слабо поднимаются во вторник после незначительного и разнонаправленного изменения по итогам предыдущей сессии. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:46 мск поднялась на 0,32% - до $56,11 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,2% - до $54,16 за баррель. Внимание трейдеров направлено как на данные о сокращении производства нефтедобывающими странами, так и на сигналы в отношении добычи в США.

Договоренности по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК и не-ОПЕК в январе выполнены на 86%, сообщила накануне ОПЕК. При этом, согласно данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю выросло на 5 и достигло 602. За последний год показатель увеличился на 202 единицы.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник была ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 12,734 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,747 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 февраля снизился на 0,04% и составил 104,63 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds вырос за три дня (25-27 февраля) на 0,04%, поднявшись до 494,14 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД БО-03" (+1,24%), "Внешэкономбанк-06" (+0,4%) и "Роснефть-04" (+0,3%), а в лидерах снижения - "НЛМК БО-13" (-7%), "РЖД-17" (-0,23%) и "Акрон БО-02" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (MOEX: MSRS) (МОЭСК) завершило размещение биржевых облигаций серии БО-09 объемом 10 млрд рублей. Book building облигаций прошел 21 февраля. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,15% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов и 3-летняя оферта.

ОАО "РЖД" 27 февраля размещало 7-летние еврооблигации на 15 млрд рублей с купоном 8,99% годовых. Перед закрытием книги заявок спрос на долговые бумаги компании превышал 33 млрд рублей.

ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) проведет сбор заявок на биржевые облигаций серии БО-П01 объемом 13 млрд рублей с 10:00 МСК 28 февраля до 17:00 МСК 1 марта. Техразмещение облигаций запланировано на 3 марта. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 2-6-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Облигации планируется размещать в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 100 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в ноябре 2016 года. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

Совет директоров "дочки" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная пассажирская компания" утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 50 млрд рублей и соответствующий проспект ценных бумаг. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия самой программы также 10 лет. Как сообщалось ранее, организаторов размещения пяти выпусков биржевых облигаций общим объемом до 50 млрд рублей "Федеральная пассажирская" выбрала в начале ноября. Соответствующий открытый конкурс проводился в электронной форме на электронной торгово-закупочной площадке РЖД пяти лотами по пяти выпускам бондов объемом до 10 млрд рублей каждый. Бумаги планируется размещать по открытой подписке. Sberbank CIB стал победителем по двум лотам, а "ВТБ Капитал", Росбанк (MOEX: ROSB) и Газпромбанк (MOEX: GZPR) выиграли по одному.

Росбанк досрочно погасил два выпуска структурных биржевых облигаций на общую сумму 1,45 млрд рублей. В частности, банк погасил привязанные к стоимости палладия бумаги серии БСО-08 на 800 млн рублей и привязанные к цене акций Yandex бумаги серии БСО-09 на 650 млн рублей. Росбанк разместил бумаги БСО-08 на 800 млн рублей в феврале 2014 года. Размещенный объем составил 80% от номинального объема выпуска на 1 млрд рублей. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-12-го купонов установлена эмитентом в размере 0,01% годовых. Также по бондам в дату досрочного погашения предусмотрена выплата дополнительного дохода, базовым активом по которому является цена в долларах США за одну тройскую унцию палладия. Максимальное значение дополнительного дохода ограничено 66%.

Росбанк разместил бумаги серии БСО-09 на 650 млн рублей в марте 2015 года. Размещенный объем составил 65% от номинального объема выпуска на 1 млрд рублей. Бумаги имеют квартальные купоны с фиксированной ставкой, установленной в размере 0,01% годовых. Также по бондам в дату выплаты 8-го купона предусмотрена выплата дополнительного дохода, ставка которого привязана к базовому активу и не может быть менее 0% и более 60%. Базовым активом является цена закрытия в долларах США обыкновенных акций Yandex NV, торги которыми осуществляются на американской фондовой бирже NASDAQ Global Select Market.