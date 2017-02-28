.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  На рынке рублевых корпоративных бондов во вторник не сложится ярко выраженной динамики
.
ГЛАВНОЕ
Россия справилась с безработицей
В России безработицы нет, ситуация на рынке труда стабилизировалась, доходы россиян начали расти, заявил на инвестфоруме в Сочи премьер Дмитрий Медведев
 
Правительство признало проблему избыточного регулирования региональных расходов
Правительство РФ увидело проблему избыточного регулирования региональных расходов. На Российском инвестфоруме в Сочи вице-премьер Дмитрий Козак признал существование серьезных проблем с реализацией регионами какой-либо собственной финансовой...
 
Россияне поддержали введение талонов на продукты
Подавляющее большинство россиян (78%) поддерживают идею введения продовольственных карточек для малоимущих. Более половины из числа опрошенных граждан (53%) при этом подчеркивают, что введение «талонов на питание» может излишне нагрузить бюджет...
 
Что разрешат по "семейному подряду" бюджетникам
Правительство РФ готовит постановление, которое снимет запрет на семейственность в некоторых бюджетных организациях. Минтруд предлагает внести поправки в постановление правительства страны, устанавливающие некоторые антикоррупционные запреты на...
 
28 февраля 2017 года 09:55

На рынке рублевых корпоративных бондов во вторник не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 28 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американский рынок акций начал неделю сдержанным повышением в ожидании программного выступления президента США Дональда Трампа. Dow Jones Industrial Average поставил рекорд на закрытие торгов уже 12-ю сессию подряд, что совпадает по продолжительности с таким периодом в 1987 году. Однако 30 лет назад Dow Jones за 12 сессий подскочил на 9,2%, а в этом году - всего на 3,9%. S&P 500 также завершил торги на рекордно высокой отметке. Во вторник Д.Трамп выступит в Конгрессе США. Участники рынка рассчитывают на то, что он обнародует подробности запланированной налоговой реформы, реформы здравоохранения, расходов на инфраструктуру.

Кроме того, в понедельник стало известно, что заказы товаров длительного пользования в США в январе выросли на 1,8% вместо ожидавшегося увеличения на 1,6%. Заказы без учета транспортного оборудования неожиданно упали на 0,2%, хотя эксперты ожидали повышения на 0,5%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном поднимаются во вторник, следуя за динамикой американского рынка акций, в ожидании выступления президента США Д.Трампа в Конгрессе. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,14%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, южнокорейский KOSPI - 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,2%.

Японский фондовый рынок поднимается во вторник, несмотря на слабые статданные. Промпроизводство в Японии в январе 2017 года снизилось на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Сокращение промпроизводства было отмечено впервые за шесть месяцев. В то же время розничные продажи в Японии в январе увеличились по итогам третьего месяца подряд. Такая динамика позволяет предположить, что потребительский сектор, долгое время остававшийся в стагнации, начинает оживать, отмечают эксперты. Розничные продажи подскочили на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1% относительно января 2016 года.

В свою очередь цены на нефть слабо поднимаются во вторник после незначительного и разнонаправленного изменения по итогам предыдущей сессии. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:46 мск поднялась на 0,32% - до $56,11 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,2% - до $54,16 за баррель. Внимание трейдеров направлено как на данные о сокращении производства нефтедобывающими странами, так и на сигналы в отношении добычи в США.

Договоренности по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК и не-ОПЕК в январе выполнены на 86%, сообщила накануне ОПЕК. При этом, согласно данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю выросло на 5 и достигло 602. За последний год показатель увеличился на 202 единицы.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник была ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 12,734 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,747 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 февраля снизился на 0,04% и составил 104,63 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds вырос за три дня (25-27 февраля) на 0,04%, поднявшись до 494,14 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД БО-03" (+1,24%), "Внешэкономбанк-06" (+0,4%) и "Роснефть-04" (+0,3%), а в лидерах снижения - "НЛМК БО-13" (-7%), "РЖД-17" (-0,23%) и "Акрон БО-02" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (MOEX: MSRS) (МОЭСК) завершило размещение биржевых облигаций серии БО-09 объемом 10 млрд рублей. Book building облигаций прошел 21 февраля. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,15% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов и 3-летняя оферта.

ОАО "РЖД" 27 февраля размещало 7-летние еврооблигации на 15 млрд рублей с купоном 8,99% годовых. Перед закрытием книги заявок спрос на долговые бумаги компании превышал 33 млрд рублей.

ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) проведет сбор заявок на биржевые облигаций серии БО-П01 объемом 13 млрд рублей с 10:00 МСК 28 февраля до 17:00 МСК 1 марта. Техразмещение облигаций запланировано на 3 марта. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 2-6-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Облигации планируется размещать в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 100 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в ноябре 2016 года. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

Совет директоров "дочки" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная пассажирская компания" утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 50 млрд рублей и соответствующий проспект ценных бумаг. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия самой программы также 10 лет. Как сообщалось ранее, организаторов размещения пяти выпусков биржевых облигаций общим объемом до 50 млрд рублей "Федеральная пассажирская" выбрала в начале ноября. Соответствующий открытый конкурс проводился в электронной форме на электронной торгово-закупочной площадке РЖД пяти лотами по пяти выпускам бондов объемом до 10 млрд рублей каждый. Бумаги планируется размещать по открытой подписке. Sberbank CIB стал победителем по двум лотам, а "ВТБ Капитал", Росбанк (MOEX: ROSB) и Газпромбанк (MOEX: GZPR) выиграли по одному.

Росбанк досрочно погасил два выпуска структурных биржевых облигаций на общую сумму 1,45 млрд рублей. В частности, банк погасил привязанные к стоимости палладия бумаги серии БСО-08 на 800 млн рублей и привязанные к цене акций Yandex бумаги серии БСО-09 на 650 млн рублей. Росбанк разместил бумаги БСО-08 на 800 млн рублей в феврале 2014 года. Размещенный объем составил 80% от номинального объема выпуска на 1 млрд рублей. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-12-го купонов установлена эмитентом в размере 0,01% годовых. Также по бондам в дату досрочного погашения предусмотрена выплата дополнительного дохода, базовым активом по которому является цена в долларах США за одну тройскую унцию палладия. Максимальное значение дополнительного дохода ограничено 66%.

Росбанк разместил бумаги серии БСО-09 на 650 млн рублей в марте 2015 года. Размещенный объем составил 65% от номинального объема выпуска на 1 млрд рублей. Бумаги имеют квартальные купоны с фиксированной ставкой, установленной в размере 0,01% годовых. Также по бондам в дату выплаты 8-го купона предусмотрена выплата дополнительного дохода, ставка которого привязана к базовому активу и не может быть менее 0% и более 60%. Базовым активом является цена закрытия в долларах США обыкновенных акций Yandex NV, торги которыми осуществляются на американской фондовой бирже NASDAQ Global Select Market.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 февраля 2017 года 19:55
Рубль усилил снижение во вторник вечером из-за падения цен на нефть
Москва. 28 февраля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне усилившегося падения цен на нефть.    читать дальше
.
28 февраля 2017 года 19:52
Российский рынок акций во вторник вновь заметно снизился при резко возросшей торговой активности - Промсвязьбанк
Российский рынок акций сегодня вновь заметно снизился (ММВБ: -1,0%) при резко возросшей торговой активности на фоне негативной динамики рублевой цене на нефть и возврата на мировые рынки консервативных настроений перед сегодняшним выступлением Президента США Д. Трампа в Конгрессе, отмечает эксперт...    читать дальше
.
28 февраля 2017 года 19:36
Рынок акций РФ завершил февраль распродажами на рекордных оборотах с декабря, отскочили вверх энергетики
Москва. 28 февраля. Рынок акций РФ завершил февраль распродажами со стороны нерезидентов из-за слабых надежд на скорое потепление отношений между США и Россией, тогда как мировые рынки замерли в ожидании выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе; отскочили вверх бумаги энергетиков, сильно перепроданные ранее.    читать дальше
.
28 февраля 2017 года 19:25
Изменения цен евробондов РФ во вторник незначительные в ожидании выступлений Трампа и Йеллен
Москва. 28 февраля. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник незначительные на фоне пониженной активности торгов в ожидании выступлений президента США Дональда Трампа и главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют ярко выраженной динамики, что ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
28 февраля 2017 года 18:37
Природный газ стал жертвой рекордно теплой зимы - Julius Baer
охранение теплой зимней погоды в США продолжает оказывать давление на отопительный спрос на природный газ, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Число отопительных градусо-суток находится на значениях, которые значительно ниже средних, поскольку зима 2016-2017 годов может...    читать дальше
.
28 февраля 2017 года 18:16
Индекс ММВБ достиг нижней границы основного коррекционного движения - "Открытие Брокер"
актически, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, за несколько дней индекс ММВБ выполнил план минимум на текущую коррекцию. Поэтому начали расти объёмы на фоне закрытия "коротких" позиций, а падение индекса ММВБ замедлилось. С технической точки зрения, индекс ММВБ достиг нижней...    читать дальше
.
28 февраля 2017 года 17:46
Индекс ММВБ в среду, вероятно, протестирует отметку 2000 пунктов, РТС упадет до 1076 пунктов - ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ"
Flash crash во вторник оставил отечественных инвесторов под впечатлением; стало казаться, что будет рост, и искусно войти в российский рынок можно только на нынешних уровнях. Тем не менее, на фоне Сочинского форума российские фондовые индексы завершают последний день зимы в "красной зоне". На мой...    читать дальше
.
28 февраля 2017 года 16:37
У пары доллар/рубль есть все шансы в скором времени вернуться к торговле в диапазоне от 58 до 60 - "Аналитика Онлайн"
"Мы по-прежнему считаем, что у пары доллар/рубль есть все шансы в скором времени вернуться к торговле в диапазоне от 58 до 60 рублей. По крайней мере, без продолжения роста цен на нефть увидеть другую картину на российском валютном рынке, на наш взгляд, не представляется возможным", - отмечает...    читать дальше
.
28 февраля 2017 года 16:10
Прогнозируется умеренный рост рынка золота в 2017 году - "Открытие Брокер"
о мнению аналитиков "Открытие Брокер", наиболее вероятным сценарием является рост цен на золото до $1350 за унцию на конец текущего года. Сдержанному росту стоимости драгметалла будут способствовать сохранение политической напряжённости в мире, недостаточные темпы роста мировой и американской...    читать дальше
.
28 февраля 2017 года 15:48
Индекс ММВБ может завершить торговую сессию вторника на отметке 2000 пунктов - Dukascopy Bank SA
"В первую половину торговой сессии вторника, 28 февраля, несмотря на стабильность нефтяных контрактов и укрепление рубля относительно доллара на 20 копеек (до 57,8 руб./долл.) российские индексы снижаются вслед за акциями сырьевых компаний. Так, индекс РТС потерял 0,7%, опустившись до отметки 1110...    читать дальше
.
28 февраля 2017 года 15:40
Рубль перешел к снижению днем во вторник после утреннего роста
Москва. 28 февраля. Доллар США и евро плавно подрастают на "Московской бирже" во вторник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в связи с окончанием налогового периода и на фоне начавших снижаться нефтяных цен.    читать дальше
.
28 февраля 2017 года 15:37
Вероятнее всего, рубль будет активно реагировать на любые заявления президента США по внешней политике - GLOBAL FX
"Рубль сбавил обороты. Пара USD/RUB держится лишь немногим ниже отметки 58, EUR/RUB достигла 61 рубля 44 копеек. Важным событием сегодня станет выступление Трампа в Конгрессе США. С президентством Трампа многие увязывают возможное снятие антироссийских санкций. Поэтому, вероятнее всего, рубль...    читать дальше
.
28 февраля 2017 года 15:20
Поводы для продолжения покупок на российских фондовых площадках иссякли - GLOBAL FX
оссийские фондовые площадки по-прежнему в негативе. Коррекция на российском фондовом рынке зрела уже давно, и сейчас наблюдаем абсолютно закономерный откат ММВБ от психологической отметки 2100 пунктов. По сути, отмечает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников, "ралли Трампа", наблюдавшееся на...    читать дальше
.
28 февраля 2017 года 15:03
Пара евро-доллар достигнет отметки 1.10 в ближайшую неделю-две - ВТБ 24
"Итак, в нашем последнем предпраздничном обзоре за среду мы рекомендовали готовиться восстановить покупки евро перед протоколами последнего заседания ФРС, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - По факту после 18:00 Мск евро-доллар еще раз проколол отметку 1.05, но сколько-нибудь значимого...    читать дальше
.
28 февраля 2017 года 14:38
Credit Suisse поднял рейтинг GDR Ленты до "покупать"
Credit Suisse понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" с $9 до $8,5 за штуку, сообщается в обзоре. Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". "Потенциал роста котировок GDR "Ленты" с текущего уровня до прогнозного...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.