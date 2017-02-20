На рынке рублевых корпоративных бондов в понедельник не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 20 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

При этом позитивным фактором для рынка может выступить улучшение прогноза суверенного рейтинга России на "стабильный" с "негативного" международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service. Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинг эмитента и рейтинг государственных облигаций РФ были подтверждены на уровне "Ba1", краткосрочный рейтинг - "Not Prime".

Министр финансов РФ Антон Силуанов приветствовал решение Moody's. "Это решение означает, что эксперты агентства присоединились к оценкам своих коллег из "большой тройки", принявших аналогичное решение еще в прошлом году. Таким образом, теперь все три агентства подтверждают факт стабилизации российской экономики, ее выхода из рецессии", - сказал он журналистам. По мнению министра, улучшение прогноза стало возможным благодаря активным действия правительства, направленным на снижение зависимости российской экономики от нефтегазовых доходов и постепенное восполнение суверенных фондов.

Три основных фондовых индекса США продемонстрировали сдержанный подъем в пятницу и обновили исторические максимумы, причем для Dow Jones Industrial Average рекорд на закрытие сессии стал уже седьмым подряд. По итогам недели американские фондовые индексы существенно выросли: за пять сессий Dow Jones набрал 1,8%, как и Nasdaq, S&P 500 - 1,5%. В понедельник банки и финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня президентов.

В четверг ралли зашло в тупик, поскольку на пресс-конференции президент США Дональд Трамп заявил, что обнародует предложения о налогово-бюджетных стимулах лишь в марте, после отмены реформы здравоохранения Obamacare. Вместе с тем первые недели Д.Трампа на посту президента были для рынка акций США более благоприятными, чем у любого другого нового президента до него за период с 1960-х годов. Участники рынка рассчитывали, что его приход к власти ознаменует смягчение регулирование для бизнеса и снижение налогов.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в понедельник вслед за рекордным завершением прошлой недели на Уолл-стрит. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%, CSI 300 (сводный индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня) - 1%. Японский Nikkei 225 повысился на 0,1% на фоне стабилизации курса иены. Южнокорейский KOSPI также поднялся на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,2% на фоне падения стоимости акций ряда ритейлеров. Инвесторы продолжают ждать деталей экономической политики президента США Д.Трампа, сообщает CNBC. Отсутствие ясности в США и политические риски перед президентскими выборами во Франции подрывают "аппетит к риску", отмечают аналитики OCBC Bank.

В свою очередь цены на нефть почти плавно подрастают в понедельник утром, основные факторы. Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в понедельник увеличилась на 0,32% - до $55,85 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на 0,3% - до $53,94 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла более чем в 2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 15,87 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,04 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 февраля вырос всего на 0,01% и составил 104,76 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 493,38 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк БО-18" (+0,55%), "РЖД-17" (+0,12%) и "ГТЛК БО-01" (+0,12%), а в лидерах снижения - "РЖД БО-03" (-0,23%), "МТС-07" (-0,22%) и "Роснефть-05" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-23 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,35% годовых. Данная ставка соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 9,57% годовых. По 3-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Book building бондов прошел 15 февраля. Техническое размещение бумаг запланировано на 20 февраля.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-11 объемом 25 млрд рублей на уровне 8,65% годовых. Ставки 2-20-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов, а также 4-летняя и 10-летняя оферты. Срок обращения бумаг - 15 лет. Book building облигаций проходил 17 февраля. Техническое размещение облигаций запланировано на 22 февраля.

ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (MOEX: MSRS) (МОЭСК) 21 февраля с 11:00 до 16:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-09 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 9,20-9,40% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 9,41-9,62% годовых. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов и 3-летняя оферта. Техническое размещение бумаг запланировано на 27 февраля.

ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR) установило ставку 14-15-го купонов облигаций 13-14-й серий в размере 14% годовых. В начале сентября 2015 года "Мечел" допустил техдефолт по оферте облигаций 13-14-й серий на общую сумму 5,174 млрд рублей. Причиной неисполнения обязательств стало отсутствие денежных средств у компании. 17 сентября 2015 года общее собрание владельцев облигаций "Мечела" 13-14-й серий согласовало условия реструктуризации бондов. В соответствии с условиями реструктуризации сокращен срок обращения бондов с 3640 дней до 3458 дней, а также добавлено амортизационное погашение бумаг в даты окончания 13-19-го купонных периодов. Процентная ставка для 12-19-го купонов рассчитывается как среднее арифметическое между ключевой ставкой ЦБ РФ плюс 4 процентных пункта и фиксированным купоном на каждый год. Фиксированный купон для 12-13-го купонов составляет 15%, 14-15-го купонов - 14%, 16-17-го - 13%, 18-19-го купонов - 12% годовых.

"Башнефть" (MOEX: BANE) 16 февраля в рамках оферты приобрела 92,627 тыс. облигаций 4-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 0,93% выпуска на 92,6 млн рублей. По данным компании, до оферты на ее эмиссионном счете уже находилось 9 млн 879,597 тыс. облигаций данной серии (98,8% выпуска), выкупленных ранее в рамках оферт. "Башнефть" разместила 4-й выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей в феврале 2012 года. Облигации размещены на 10 лет, бумаги имеют полугодовые купоны. Ставка текущих купонов до оферты с исполнением 15 февраля 2018 года установлена в размере 0,1% годовых. Дата погашения займа - 4 февраля 2022 года.

АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты приобрело 3 млн 318,003 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 66,4% выпуска. Компания в феврале 2015 провела размещение 10-летних бондов серии БО-05 на сумму 5 млрд рублей. Ставка текущего купона - 10,1% годовых.