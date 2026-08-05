Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,9779 руб.

5 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,49 коп. и составил 11,9779 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,8755 руб., максимальный - 12,0465 руб. Было заключено 79886 сделок. Объем торгов составил 121954,65 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,99 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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