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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,9779 руб.
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05 августа 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,9779 руб.
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5 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,49 коп. и составил 11,9779 руб. Минимальный курс юаня составил 11,8755 руб., максимальный - 12,0465 руб. Было заключено 79886 сделок. Объем торгов составил 121954,65 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,99 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/