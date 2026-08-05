Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,9726 руб.

5 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,13 коп. и составил 11,9726 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,8725 руб., максимальный - 12,042 руб. Было заключено 8387 сделок. Объем торгов составил 21627,7 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,998 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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