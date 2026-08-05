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05 августа 2026 года 17:50

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 августа

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5 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 6 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10626,82 (+119,96) руб./грамм; на серебро - 152,95 (+1,76) руб./грамм; на платину - 4448,01 (+231,21) руб./грамм; на палладий - 3423,24 (+169,18) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки