Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4838,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4223,81 млрд руб.

5 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 августа составили по Российской Федерации 4838,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4612,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5260,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5065,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 августа составили 4223,81 млрд руб. против 4014,53311 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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