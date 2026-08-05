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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4838,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4223,81 млрд руб.
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05 августа 2026 года 09:05
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4838,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4223,81 млрд руб.
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5 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 августа составили по Российской Федерации 4838,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4612,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5260,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5065,8 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 августа составили 4223,81 млрд руб. против 4014,53311 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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