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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 81,1291 руб., курс евро - в размере 93,5824 руб
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05 августа 2026 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 81,1291 руб., курс евро - в размере 93,5824 руб
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5 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 81,1291 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 106,04 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 93,5824 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 162,35 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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