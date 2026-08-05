ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 81,1291 руб., курс евро - в размере 93,5824 руб

5 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 81,1291 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 106,04 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 93,5824 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 162,35 коп.