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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 81,1291 руб., курс евро - в размере 93,5824 руб
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Промпроизводство в РФ в июне выросло на 0,6% после снижения на 0,7% в мае
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05 августа 2026 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 81,1291 руб., курс евро - в размере 93,5824 руб

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5 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 81,1291 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 106,04 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 93,5824 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 162,35 коп.


Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар