Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,973 руб.

4 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12,45 коп. и составил 11,973 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,903 руб., максимальный - 12,028 руб. Было заключено 58848 сделок. Объем торгов составил 106319,4 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,951 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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