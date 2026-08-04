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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,973 руб.
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04 августа 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,973 руб.
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4 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12,45 коп. и составил 11,973 руб. Минимальный курс юаня составил 11,903 руб., максимальный - 12,028 руб. Было заключено 58848 сделок. Объем торгов составил 106319,4 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,951 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/