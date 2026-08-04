Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,9614 руб.

4 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12,20 коп. и составил 11,9614 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,9 руб., максимальный - 12,022 руб. Было заключено 7190 сделок. Объем торгов составил 16578,13 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,9635 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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