.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,9614 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в июне выросло на 0,6% после снижения на 0,7% в мае
Промпроизводство в РФ в июне 2026 года выросло на 0,6 % в годовом сравнении после снижения на 0,7% в мае, повышения на 1,9% в апреле, сообщил Росстат. Данные по промышленности оказались лучше прогноза экономистов, ожидавших снижение на 0,1%.
 
Экономисты прогнозируют слабый рост промышленности в 3-м квартале
Улучшение динамики промпроизводства в июне и повышение индекса деловой активности в сфере закупок (PMI) обрабатывающих отраслей в июле не меняют перспектив сектора на текущий квартал, считают опрошенные "Ведомостями" эксперты. Динамика...
 
Сроки доставки в РФ китайской электроники выросли в 2 раза
Сроки доставки гаджетов из Китая в Россию грузовиками выросли примерно вдвое, рассказали "Известиям" менеджер одного из производителей электроники, сотрудник дистрибьютора, а также источник, знакомый с руководством нескольких вендоров и продавцов....
 
Продажи автомобилей в РФ в июле подросли на 0,2%
Российский рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей, четыре месяца подряд показывавший двузначные темпы роста, в июле вырос год к году лишь на символические 0,2%, до 129,414 тыс. единиц, свидетельствуют данные Минпромторга на...
 
04 августа 2026 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,9614 руб.

 0  
4 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12,20 коп. и составил 11,9614 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,9 руб., максимальный - 12,022 руб. Было заключено 7190 сделок. Объем торгов составил 16578,13 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,9635 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 