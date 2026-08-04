.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 августа
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в июне выросло на 0,6% после снижения на 0,7% в мае
Промпроизводство в РФ в июне 2026 года выросло на 0,6 % в годовом сравнении после снижения на 0,7% в мае, повышения на 1,9% в апреле, сообщил Росстат. Данные по промышленности оказались лучше прогноза экономистов, ожидавших снижение на 0,1%.
 
Экономисты прогнозируют слабый рост промышленности в 3-м квартале
Улучшение динамики промпроизводства в июне и повышение индекса деловой активности в сфере закупок (PMI) обрабатывающих отраслей в июле не меняют перспектив сектора на текущий квартал, считают опрошенные "Ведомостями" эксперты. Динамика...
 
Сроки доставки в РФ китайской электроники выросли в 2 раза
Сроки доставки гаджетов из Китая в Россию грузовиками выросли примерно вдвое, рассказали "Известиям" менеджер одного из производителей электроники, сотрудник дистрибьютора, а также источник, знакомый с руководством нескольких вендоров и продавцов....
 
Продажи автомобилей в РФ в июле подросли на 0,2%
Российский рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей, четыре месяца подряд показывавший двузначные темпы роста, в июле вырос год к году лишь на символические 0,2%, до 129,414 тыс. единиц, свидетельствуют данные Минпромторга на...
 
04 августа 2026 года 17:54

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 августа

 0  
4 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 5 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10506,86 (+141,32) руб./грамм; на серебро - 151,19 (+2,59) руб./грамм; на платину - 4216,8 (+31,04) руб./грамм; на палладий - 3254,06 (-31,99) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки