Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 августа

4 августа. FINMARKET.RU -РФ с 5 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10506,86 (+141,32) руб./грамм; на серебро - 151,19 (+2,59) руб./грамм; на платину - 4216,8 (+31,04) руб./грамм; на палладий - 3254,06 (-31,99) руб./грамм.

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