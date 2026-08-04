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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 августа
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04 августа 2026 года 17:54
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 августа
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4 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 5 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10506,86 (+141,32) руб./грамм; на серебро - 151,19 (+2,59) руб./грамм; на платину - 4216,8 (+31,04) руб./грамм; на палладий - 3254,06 (-31,99) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки