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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8485 руб.
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03 августа 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8485 руб.
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3 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,05 коп. и составил 11,8485 руб. Минимальный курс юаня составил 11,758 руб., максимальный - 11,9575 руб. Было заключено 68045 сделок. Объем торгов составил 100369,44 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,942 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/