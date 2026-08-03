Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8485 руб.

3 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,05 коп. и составил 11,8485 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,758 руб., максимальный - 11,9575 руб. Было заключено 68045 сделок. Объем торгов составил 100369,44 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,942 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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