Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,8394 руб.

3 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,60 коп. и составил 11,8394 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,76 руб., максимальный - 11,921 руб. Было заключено 5297 сделок. Объем торгов составил 13234,45 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,921 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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