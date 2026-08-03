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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 4 августа
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03 августа 2026 года 17:56

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 4 августа

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3 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 4 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10365,54 (-137,43) руб./грамм; на серебро - 148,6 (+0,28) руб./грамм; на платину - 4185,76 (+45,43) руб./грамм; на палладий - 3286,05 (+6,05) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки