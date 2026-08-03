Учетные цены Банка России на драгметаллы с 4 августа

3 августа. FINMARKET.RU -РФ с 4 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10365,54 (-137,43) руб./грамм; на серебро - 148,6 (+0,28) руб./грамм; на платину - 4185,76 (+45,43) руб./грамм; на палладий - 3286,05 (+6,05) руб./грамм.

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