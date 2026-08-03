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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5241,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3946,05 млрд руб.
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03 августа 2026 года 09:44

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5241,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3946,05 млрд руб.

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3 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 августа составили по Российской Федерации 5241,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5009,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5443,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5214 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 августа составили 3946,05 млрд руб. против 3881,0616800000003 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки