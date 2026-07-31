.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,758 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в июне выросло на 0,6% после снижения на 0,7% в мае
Промпроизводство в РФ в июне 2026 года выросло на 0,6 % в годовом сравнении после снижения на 0,7% в мае, повышения на 1,9% в апреле, сообщил Росстат. Данные по промышленности оказались лучше прогноза экономистов, ожидавших снижение на 0,1%.
 
Маркетплейсы хотят привлечь к борьбе с мошенническими переводами
Банк России предложил обязать владельцев цифровых платформ участвовать в противодействии переводам денежных средств без добровольного согласия клиента. Такая мера обсуждается при подготовке третьего пакета мер по борьбе с мошенничеством, говорится в...
 
Налоговые льготы поставят на контроль
В России решили усилить контроль за налоговыми льготами, чтобы не тратить бюджетные средства на тех, кому не требуется помощь. Минфин, чтобы повысить прозрачность предоставления налоговых льгот, подготовил изменения в проект постановления, пишут...
 
Производители электроники просят ужесточить контроль за локализацией продукции
Торгово-промышленная палата (ТПП РФ) попросила Минпромторг доработать механизмы борьбы с "псевдолокализацией" российской радиоэлектронной продукции - то есть случаями, в которых производители выдают иностранные решения за отечественные. Организация...
 
31 июля 2026 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,758 руб.

 0  
31 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,07 коп. и составил 11,758 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,6925 руб., максимальный - 11,79 руб. Было заключено 46150 сделок. Объем торгов составил 69032,93 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,732 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 