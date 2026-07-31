Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,758 руб.

31 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,07 коп. и составил 11,758 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,6925 руб., максимальный - 11,79 руб. Было заключено 46150 сделок. Объем торгов составил 69032,93 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,732 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.