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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,758 руб.
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31 июля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,758 руб.
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31 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,07 коп. и составил 11,758 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6925 руб., максимальный - 11,79 руб. Было заключено 46150 сделок. Объем торгов составил 69032,93 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,732 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/