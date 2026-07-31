Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,7534 руб.

31 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,56 коп. и составил 11,7534 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,683 руб., максимальный - 11,7785 руб. Было заключено 7924 сделки. Объем торгов составил 22664,16 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,7225 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.