Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 августа

31 июля. FINMARKET.RU -РФ с 1 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10502,97 (+230,91) руб./грамм; на серебро - 148,32 (+0,96) руб./грамм; на платину - 4140,33 (+40,34) руб./грамм; на палладий - 3280 (+57,06) руб./грамм.

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