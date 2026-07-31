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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 августа
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31 июля 2026 года 17:06
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 августа
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31 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 1 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10502,97 (+230,91) руб./грамм; на серебро - 148,32 (+0,96) руб./грамм; на платину - 4140,33 (+40,34) руб./грамм; на палладий - 3280 (+57,06) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки