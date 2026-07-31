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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5443,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3881,06 млрд руб.
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31 июля 2026 года 09:22

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5443,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3881,06 млрд руб.

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31 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 31 июля составили по Российской Федерации 5443,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5214 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5305,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5109 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 31 июля составили 3881,06 млрд руб. против 3886,1169900000004 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки