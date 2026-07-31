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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 79,8573 руб., курс евро - в размере 90,8776 руб.
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31 июля 2026 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 79,8573 руб., курс евро - в размере 90,8776 руб.
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31 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 июля, составляет 79,8573 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 50,03 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 июля, составляет 90,8776 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,25 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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