ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 79,8573 руб., курс евро - в размере 90,8776 руб.

31 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 июля, составляет 79,8573 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 50,03 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 июля, составляет 90,8776 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,25 коп.