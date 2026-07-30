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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8187 руб.
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30 июля 2026 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8187 руб.

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30 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,55 коп. и составил 11,8187 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,748 руб., максимальный - 11,879 руб. Было заключено 70150 сделок. Объем торгов составил 108634,95 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,75 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 