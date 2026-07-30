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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8187 руб.
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30 июля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8187 руб.
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30 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,55 коп. и составил 11,8187 руб. Минимальный курс юаня составил 11,748 руб., максимальный - 11,879 руб. Было заключено 70150 сделок. Объем торгов составил 108634,95 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,75 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/