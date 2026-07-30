Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,809 руб.

30 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,43 коп. и составил 11,809 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,7655 руб., максимальный - 11,875 руб. Было заключено 11460 сделок. Объем торгов составил 18523,99 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,826 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.