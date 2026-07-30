Учетные цены Банка России на драгметаллы с 31 июля

30 июля. FINMARKET.RU -РФ с 31 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10272,06 (+9,88) руб./грамм; на серебро - 147,36 (+1,5) руб./грамм; на платину - 4099,99 (+5,4) руб./грамм; на палладий - 3222,94 (-8,01) руб./грамм.

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