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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 31 июля
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30 июля 2026 года 17:41

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 31 июля

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30 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 31 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10272,06 (+9,88) руб./грамм; на серебро - 147,36 (+1,5) руб./грамм; на платину - 4099,99 (+5,4) руб./грамм; на палладий - 3222,94 (-8,01) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки