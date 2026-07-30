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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 31 июля
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30 июля 2026 года 17:41
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 31 июля
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30 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 31 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10272,06 (+9,88) руб./грамм; на серебро - 147,36 (+1,5) руб./грамм; на платину - 4099,99 (+5,4) руб./грамм; на палладий - 3222,94 (-8,01) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки