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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5305,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3886,12 млрд руб.
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30 июля 2026 года 09:21

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5305,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3886,12 млрд руб.

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30 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 июля составили по Российской Федерации 5305,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5109 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6208,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6032,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 июля составили 3886,12 млрд руб. против 3920,89835 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки