Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5305,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3886,12 млрд руб.

30 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 июля составили по Российской Федерации 5305,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5109 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6208,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6032,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 июля составили 3886,12 млрд руб. против 3920,89835 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.