Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7332 руб.

29 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,15 коп. и составил 11,7332 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,686 руб., максимальный - 11,805 руб. Было заключено 74915 сделок. Объем торгов составил 101997,38 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,795 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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