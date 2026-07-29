Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,7248 руб.

29 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,09 коп. и составил 11,7248 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,685 руб., максимальный - 11,781 руб. Была заключена 8361 сделка. Объем торгов составил 23298,16 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,78 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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