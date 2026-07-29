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29 июля 2026 года 17:51
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 июля
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29 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 30 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10262,18 (-48,38) руб./грамм; на серебро - 145,86 (-3,51) руб./грамм; на платину - 4094,59 (-25,2) руб./грамм; на палладий - 3230,95 (-12,38) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки