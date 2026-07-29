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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 6208,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3920,9 млрд руб.
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29 июля 2026 года 09:22
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 6208,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3920,9 млрд руб.
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29 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 июля составили по Российской Федерации 6208,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6032,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6225,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6014,2 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 29 июля составили 3920,9 млрд руб. против 3894,43381 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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