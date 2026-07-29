ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 июля в размере 78,698 руб., 89,6292 руб.

29 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 июля, составляет 78,698 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 68,08 коп.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 29 июля, составляет 89,6292 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 86,90 коп.