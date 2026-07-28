Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,6017 руб.

28 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,84 коп. и составил 11,6017 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,573 руб., максимальный - 11,699 руб. Было заключено 61383 сделки. Объем торгов составил 111380,44 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,667 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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