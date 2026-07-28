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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5939 руб.
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28 июля 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5939 руб.
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28 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,59 коп. и составил 11,5939 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5735 руб., максимальный - 11,619 руб. Было заключено 9809 сделок. Объем торгов составил 24142,04 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,6135 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/