Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 июля

28 июля. FINMARKET.RU -РФ с 29 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10310,56 (+108,51) руб./грамм; на серебро - 149,37 (+3,07) руб./грамм; на платину - 4119,79 (+104,74) руб./грамм; на палладий - 3243,33 (+92,89) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.