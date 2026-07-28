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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 июля
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28 июля 2026 года 17:44
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 июля
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28 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 29 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10310,56 (+108,51) руб./грамм; на серебро - 149,37 (+3,07) руб./грамм; на платину - 4119,79 (+104,74) руб./грамм; на палладий - 3243,33 (+92,89) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки