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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 июля в размере 78,0172 руб., евро - 88,7602 руб.
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28 июля 2026 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 июля в размере 78,0172 руб., евро - 88,7602 руб.
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28 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 июля, составляет 78,0172 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,36 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 июля, составляет 88,7602 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,25 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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