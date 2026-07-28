ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 июля в размере 78,0172 руб., евро - 88,7602 руб.

28 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 июля, составляет 78,0172 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,36 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 июля, составляет 88,7602 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,25 коп.