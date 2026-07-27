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27 июля 2026 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5233 руб.

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27 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,65 коп. и составил 11,5233 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4875 руб., максимальный - 11,5745 руб. Было заключено 42811 сделок. Объем торгов составил 74937,92 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,55 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 