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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5233 руб.
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27 июля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5233 руб.
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27 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,65 коп. и составил 11,5233 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4875 руб., максимальный - 11,5745 руб. Было заключено 42811 сделок. Объем торгов составил 74937,92 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,55 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/