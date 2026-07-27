Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,518 руб.

27 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,90 коп. и составил 11,518 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4865 руб., максимальный - 11,568 руб. Было заключено 4507 сделок. Объем торгов составил 12104,17 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,514 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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