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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,518 руб.
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27 июля 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,518 руб.
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27 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,90 коп. и составил 11,518 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4865 руб., максимальный - 11,568 руб. Было заключено 4507 сделок. Объем торгов составил 12104,17 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,514 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/