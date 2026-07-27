Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 июля

27 июля. FINMARKET.RU -РФ с 28 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10202,05 (+54,42) руб./грамм; на серебро - 146,3 (-0,86) руб./грамм; на платину - 4015,05 (-13,37) руб./грамм; на палладий - 3150,44 (-17,98) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.