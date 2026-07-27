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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 июля
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27 июля 2026 года 17:18
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 июля
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27 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 28 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10202,05 (+54,42) руб./грамм; на серебро - 146,3 (-0,86) руб./грамм; на платину - 4015,05 (-13,37) руб./грамм; на палладий - 3150,44 (-17,98) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки