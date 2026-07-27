Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5814 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4038,22 млрд руб.

27 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 июля составили по Российской Федерации 5814 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5562,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5992,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5763,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 июля составили 4038,22 млрд руб. против 3971,2753199999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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