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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5814 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4038,22 млрд руб.
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27 июля 2026 года 09:19
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5814 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4038,22 млрд руб.
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27 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 июля составили по Российской Федерации 5814 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5562,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5992,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5763,1 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 июля составили 4038,22 млрд руб. против 3971,2753199999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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