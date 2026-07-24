Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4969 руб.

24 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,49 коп. и составил 11,4969 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,44 руб., максимальный - 11,556 руб. Было заключено 87053 сделки. Объем торгов составил 127032,39 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,479 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.