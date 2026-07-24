Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,499 руб.

24 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,94 коп. и составил 11,499 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,431 руб., максимальный - 11,5455 руб. Была заключена 11091 сделка. Объем торгов составил 18703,23 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,442 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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