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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,499 руб.
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Набиуллина: ЦБ заложил в свои оценки прогноз первичного структурного дефицита бюджета в 2026г на уровне 2% ВВП, в 2027г - 1%, в 2028г - 0,5%
24 июля 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,499 руб.
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24 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,94 коп. и составил 11,499 руб. Минимальный курс юаня составил 11,431 руб., максимальный - 11,5455 руб. Была заключена 11091 сделка. Объем торгов составил 18703,23 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,442 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/