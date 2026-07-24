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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 июля
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Набиуллина: ЦБ заложил в свои оценки прогноз первичного структурного дефицита бюджета в 2026г на уровне 2% ВВП, в 2027г - 1%, в 2028г - 0,5%
24 июля 2026 года 17:42
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 июля
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24 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 25 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10147,63 (-326,44) руб./грамм; на серебро - 147,16 (-2,42) руб./грамм; на платину - 4028,42 (-121,15) руб./грамм; на палладий - 3168,42 (-146,27) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки