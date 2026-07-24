Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 июля

24 июля. FINMARKET.RU -РФ с 25 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10147,63 (-326,44) руб./грамм; на серебро - 147,16 (-2,42) руб./грамм; на платину - 4028,42 (-121,15) руб./грамм; на палладий - 3168,42 (-146,27) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.