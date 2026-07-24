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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 25 июля в размере 88,8927 руб.
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Промпроизводство в РФ в июне выросло на 0,6% после снижения на 0,7% в мае
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24 июля 2026 года 17:39

ЦБ РФ установил курс евро с 25 июля в размере 88,8927 руб.

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24 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 июля, составляет 88,8927 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,16 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро