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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 25 июля в размере 88,8927 руб.
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Набиуллина: ЦБ заложил в свои оценки прогноз первичного структурного дефицита бюджета в 2026г на уровне 2% ВВП, в 2027г - 1%, в 2028г - 0,5%
24 июля 2026 года 17:39
ЦБ РФ установил курс евро с 25 июля в размере 88,8927 руб.
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24 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 июля, составляет 88,8927 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,16 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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