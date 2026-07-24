.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5992,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3971,28 млрд руб.
.
24 июля 2026 года 09:24
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5992,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3971,28 млрд руб.
|0
24 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 июля составили по Российской Федерации 5992,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5763,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6082,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5847,5 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 24 июля составили 3971,28 млрд руб. против 3946,89627 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.