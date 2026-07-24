.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5992,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3971,28 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в июне выросло на 0,6% после снижения на 0,7% в мае
Промпроизводство в РФ в июне 2026 года выросло на 0,6 % в годовом сравнении после снижения на 0,7% в мае, повышения на 1,9% в апреле, сообщил Росстат. Данные по промышленности оказались лучше прогноза экономистов, ожидавших снижение на 0,1%.
 
Рейтинг российских банков за июнь
В июне 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и Индексу заметности занял ПСБ, по охвату...
 
Золотодобытчиков ждет замедление роста выручки
Темпы роста выручки и EBITDA российских золотодобытчиков замедлятся в 2026 году, прогнозируют аналитики "Эксперт РА". По их мнению, сдерживающим фактором может стать ограниченная перспектива роста цен на золото, пишет "Коммерсант". Медианный рост...
 
Получение единого пособия на детей упростят
России самая востребованная мера поддержки малоимущих семей — единое ежемесячное пособие. Его могут получать родители детей до 17 лет, а также женщины, вставшие на учет по беременности до 12-й недели. В 1-м квартале 2026 года выплату получали почти...
 
24 июля 2026 года 09:24

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5992,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3971,28 млрд руб.

 0
24 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 июля составили по Российской Федерации 5992,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5763,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6082,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5847,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 24 июля составили 3971,28 млрд руб. против 3946,89627 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки