.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 июля в размере 78,4049 руб., евро - 89,4443 руб.
.
24 июля 2026 года 08:00
ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 июля в размере 78,4049 руб., евро - 89,4443 руб.
|0
24 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 июля, составляет 78,4049 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,07 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 июля, составляет 89,4443 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,91 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.