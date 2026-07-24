ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 июля в размере 78,4049 руб., евро - 89,4443 руб.

24 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 июля, составляет 78,4049 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,07 коп.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 24 июля, составляет 89,4443 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,91 коп.