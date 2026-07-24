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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 июля в размере 78,4049 руб., евро - 89,4443 руб.
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Промпроизводство в РФ в сентябре выросло на 1,8%
Промпроизводство в РФ в сентябре 2026 года вырос на 1,8% в годовом сравнении после снижения на 0,6% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 0,1%. В январе-сентябре показатель увеличился на 0,2%
 
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24 июля 2026 года 08:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 июля в размере 78,4049 руб., евро - 89,4443 руб.

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24 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 июля, составляет 78,4049 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,07 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 июля, составляет 89,4443 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,91 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро